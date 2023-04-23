Серебряный призер ОИ-2020 по гребле Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр в соревнованиях по академической гребле среди одиночек россиянка Анна Пракатень будет выступать за национальную команду Узбекистана. Слова Свирина передает ТАСС.

«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана. Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно», — сказал Свирин.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что российский гребец Николай Пименов будет выступать за национальную команду Сербии.