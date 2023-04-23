Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский боец UFC Павлович заработал более 37 млн рублей за победу над Блейдсом

close
100%
Global Look Press

Стало известно, сколько российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович заработал за победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222 против Кертиса Блейдса.

По информации The SportsGrail, за досрочную победу техническим нокаутом над 32-летним американцем Павлович получил $465 тыс. (более 37 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ).

$350 тыс. россиянин получил за выход в октагон, еще $100 тыс. ему принесла победа в бою.

Дополнительные $15 тыс. Павлович заработал благодаря дополнительным спонсорским выплатам.

Напомним, что бой завершился на третьей минуте первого раунда после того, как Павлович нокаутировал американского бойца.

Ранее сообщалось, что Сергей Павлович после победы над Кертисом Блэйдсом потребовал себе чемпионский пояс.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях