Российский боец UFC Павлович заработал более 37 млн рублей за победу над Блейдсом

Стало известно, сколько российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович заработал за победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222 против Кертиса Блейдса.

По информации The SportsGrail, за досрочную победу техническим нокаутом над 32-летним американцем Павлович получил $465 тыс. (более 37 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ).

$350 тыс. россиянин получил за выход в октагон, еще $100 тыс. ему принесла победа в бою.

Дополнительные $15 тыс. Павлович заработал благодаря дополнительным спонсорским выплатам.

Напомним, что бой завершился на третьей минуте первого раунда после того, как Павлович нокаутировал американского бойца.



Ранее сообщалось, что Сергей Павлович после победы над Кертисом Блэйдсом потребовал себе чемпионский пояс.