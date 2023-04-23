«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 6:1 в матче 32-го тура АПЛ

Закончился матч 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась победой хозяев со счетом 6:1.

Хозяева забили пять мячей за 21 минуту с начала игры. Отличились Джейкоб Мерфи (дубль), Жлэлинтон и Александр Исак (дубль). В начале второго тайма нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отыграл один мяч, но на 67-й минуте форвард «Ньюкасла» Каллам Уилсон забил шестой мяч своей команды.

Таким образом, «Ньюкасл» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 59 очков. «Тоттенхэм» занимает пятое место, имея в активе 53 балла.

27 апреля «Ньюкасл» встретится с «Эвертоном». В этот же день «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Астон Вила» стала первой командой, которой удалось 19 игр подряд забивать после смены тренера.