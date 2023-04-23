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Игрок «Химок» Хубулов о турнирном положении: нам уже нечего терять

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Телеграм-канал «Футбольный клуб «Химки»»

Нападающий подмосковных «Химок» Владимир Хубулов поделился мыслями о турнирном положении команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Химки» взяли верх над столичным «Торпедо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Игра, прошедшая 22 апреля в Химках, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2.

«На «Химки» сейчас особо ничего не давит. Нам уже нечего терять — выходим на каждую игру с максимальным настроем. Слава богу, что уже два матча получается набирать очки», — заявил Хубулов.

Для «Химок» эта победа стала четвертой в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу. Подопечные Андрея Талалаева набрали 17 очков и по-прежнему занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Хубулов назвал мимолетной глупостью историю со своим сообщением теннисистке Дарье Касаткиной, в котором он оскорбил спортсменку. В 2021 году Касаткина опубликовала в социальной сети скриншот с оскорбительным сообщением от Хубулова, который тогда играл за «Аланию» из Владикавказа. В сообщении футболист назвал девушку «шмарой» после ее поражения от представительницы Латвии Елены Остапенко во втором круге Уимблдона.

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