Дубль Комличенко помог «Ростову» обыграть «Урал» в 24-м туре РПЛ

«Ростов» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая 23 апреля в Екатеринбурге, завершилась победой команды из Ростова-на-Дону со счетом 3:1.

Дубль в составе «Ростова» оформил нападающий Николай Комличенко, который поразил ворота соперников на 19-й и 50-й минутах встречи и довел число своих голов в сезоне РПЛ до одиннадцати.

На 80-й минуте хорватский полузащитник Даниэль Мишкич позволил «Уралу» отквитать один мяч, но гости снова увеличили преимущество после гола Максима Осипенко с пенальти на 90-й минуте.

Для клуба из Екатеринбурга это поражение стало уже пятым подряд в РПЛ. «Ростов», в свою очередь, продлил беспроигрышную серию до шести матчей.

Подопечные Валерия Карпина набрали 49 очков и вне зависимости от результатов конкурентов сохранят за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 24-го тура.

«Урал» с 25 очками располагается на 11-й строчке.

В 25-м туре «Ростов» 29 апреля сыграет в Москве со «Спартаком», а «Урал» проведет гостевой поединок с «Краснодаром».

Ранее футбольный агент Ферхат Чифчи, представляющий интересы шведского полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, заявил о нежелании игрока возвращаться в Россию.