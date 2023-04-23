Боец ММА Харитонов оценил вероятность встречи Павловича с Джонсом

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился размышлениями о вероятном поединке россиянина Сергея Павловича и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Джоном Джонсом, передает Sport24.

«На сегодняшний день с арсеналом Павловича шансов в поединке с Джоном маловато. Сегодня Джон Джонс на ступень выше. Кто знает, может, через год (Павлович) как раз нокаутом одержит победу. В принципе, верю в их встречу. Если для зрителей это интересно, то организуют этот бой», — заявил Харитонов.

Павлович победил американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC, прошедшем в Лас-Вегасе (США). Бой завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника. После этой у россиянина стало шесть побед подряд нокаутом и столько же выигрышей подряд, добытых в первом раунде.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них. В июле 2022 года на турнире UFC 277 россиянин также нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) обязательно выпадет шанс побороться за чемпионский пояс промоушена, учитывая его блестящие результаты в последних поединках.