Экс-теннисист Чесноков назвал Рублева фаворитом финала в Баня-Луке

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мыслями о финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 в Баня-Луке, где россиянин Андрей Рублев поборется за трофей с сербским теннисистом Душаном Лайовичем, передает ТАСС.

Поединок состоится сегодня, 23 апреля, ориентировочное время начала — 15:00 по московскому времени.

«Рублев будет фаворитом в финале этого турнира, он сейчас находится в неплохой форме. Жаль, что в финале он встретится не с Джоковичем, для меня остается загадкой, как Лайович победил его, не понимаю, чем он так удивил Джоковича? Рублев довольно уверенно выигрывал матчи, все в двух сетах, он играет быстрее соперника», — заявил Чесноков.

В полуфинале россиянин обыграл Алекса Молчана из Словакии со счетом 6:2, 6:4.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Рублев занимает шестую позицию. Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас. Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд. Следом за ними идет лучший из россиян Даниил Медведев.

Ранее сообщалось, что Душан Лайович рассказал о своих ожиданиях от финального матча с россиянином Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в боснийском городе Баня-Лука.