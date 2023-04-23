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Хубулов назвал мимолетной глупостью свое оскорбительное сообщение теннисистке Касаткиной

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Global Look Press/fcalania.com

Полузащитник подмосковных «Химок» Владимир Хубулов назвал мимолетной глупостью историю со своим сообщением теннисистке Дарье Касаткиной, в котором он оскорбил спортсменку.

«Сейчас я не слежу за теннисом. По-моему, это было один раз и по молодости, ха-ха. Я не конфликтовал. У меня не было цели кого-то обидеть. Эта была просто мимолетная глупость», — сказал Хубулов Sport24.

В 2021 году Касаткина опубликовала в социальной сети скриншот с оскорбительным сообщением от Хубулова, который тогда играл за «Аланию» из Владикавказа.

В сообщении футболист назвал девушку «шмарой» после ее поражения от представительницы Латвии Елены Остапенко во втором круге Уимблдона.

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала тогда Касаткина.

Хубулов принес спортсменке свои извинения и удалил свой аккаунт в социальной сети. «Алания» оштрафовала его за нанесение вреда репутации клуба.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева осудила футболиста Владимира Хубулова, который оскорбил в соцсетях теннисистку Дарью Касаткину.

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