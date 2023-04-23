Лионель Месси прилетел в Барселону с семьей и 15 чемоданами

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси 22 апреля прилетел в Барселону вместе с семьей.

Об этом в социальной сети сообщает журналист Жерар Ромеро. По его информации, аргентинский футболист покинул здание аэропорта через потайной выход, чтобы не столкнуться с представителями СМИ. При этом семья Месси привезла с собой в Барселону 15 чемоданов.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «Пари Сен-Жермен». Он принял решение покинуть «Барселону» после 18 лет в каталонском клубе. Вместе с ним он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов MLS, а также возвращении в «Барселону». Кроме того, серьезный интерес к Месси проявляет команда из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который готов платить нападающему €400 млн за сезон.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что считает реальной, но сложной возможную сделку о возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Я поклонник Месси, считаю его лучшим игроком в мире, но мы не собираемся менять никаких правил, чтобы вернуть Лео», — сказал Тебас.