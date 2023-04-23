Игрок «Ростова» Гигович не хочет возвращаться в Россию

Футбольный агент Ферхат Чифчи, представляющий интересы шведского полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, заявил о нежелании игрока возвращаться в Россию.

»ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель. Скорее всего, Гигович отправится в аренду еще на 1 год. Он не хочет возвращаться в Россию», — передает слова Чифчи Sport24.

Сейчас Гигович выступает за датский «Мидтьюлланд» на правах аренды до конца сезона. В нынешнем сезоне 21-летний Армин Гигович провел за датскую команду 17 матчей и забил 1 гол.

В марте прошлого года Гигович воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контрактов легионеров и покинул «Ростов».

«Ростов» стал второй командой Российской премьер-лиги (РПЛ), которая лишилась всех своих легионеров. Команду покинули защитники Баштуш и Деннис Хаджикадунич, полузащитники Понтус Алмквист, Армин Гигович, Магнус Кнудсен и нападающий Али Соу. Команда завершила сезон на девятом месте.

Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2025 года.

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