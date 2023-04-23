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Тренер «Шинника» Евсеев: проиграли из-за одного разгильдяя, завтра его в команде не будет

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РИА Новости

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев эмоционально высказался в адрес игрока своей команды после поражения от «Алании» в 28 туре Первой лиги.

«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя, мы проиграли, и поэтому с завтрашнего дня этого разгильдяя в команде нет», — сказал Евсеев и покинул зал для пресс-конференции.

«Шинник» пропустил единственный мяч на 94-й минуте встречи. Отличился Батраз Гурциев. В этом эпизоде ошибся, подарив мяч сопернику, вышедший на замену Александр Галимов. Полузащитник выступает за команду из Ярославля с начала этого года, перейдя из «СКА-Хабаровск».

Ярославцы в этом сезоне вернулись в Первую лигу. После 28 туров подопечные Вадима Евсеева занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Балтика». У команды из Калининграда 57 набранных очков. Это на четыре больше, чем у идущего вторым казанского «Рубина». В зоне стыковых матчей за право участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) находятся «Алания» и «Енисей». Рядом располагаются «Волгарь», махачкалинское «Динамо» и «Нефтехимик».

Ранее тренер «Динамо» Славиша Йоканович потребовал уважения к себе.

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