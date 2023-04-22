ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинала плей-офф Единой Лиги ВТБ

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ столичный ЦСКА оказался сильнее «Локомотива-Кубани».

Встреча прошла в краснодарском «Баскет-Холле» и завершилась победой московской команды со счетом 79:73.

Наибольшее количество очков в матче (20) набрал защитник красно-синих Каспер Уэйр, представляющий США.

У «железнодорожников» самым результативным игроком встречи стал Джэйлен Бэрфорд, набравший 19 очков.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2:2.

Следующая игра пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 25 апреля. Игра начнется в 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что Международная федерация баскетбола (FIBA) не допустила сборную России к участию в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.