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«Химки» обыграли «Торпедо» в стартовом матче 24-го тура РПЛ

Подмосковные «Химки» взяли верх над столичным «Торпедо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая 22 апреля в Химках, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2.

В составе подмосковной команды голами отметились Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов (с пенальти), Владимир Хубулов и Неманья Главчич. Мячи за автозаводцев забили Фелипе Андре (с пенальти) и Илья Стефанович.

Для «Химок» эта победа стала четвертой в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу. Подопечные Андрея Талалаева набрали 17 очков и по-прежнему занимают 15-е место в турнирной таблице.

«Торпедо» потерпело 17-е поражение в РПЛ и располагается на последней, 16-й строчке.

В 25-м туре «Химки» 30 апреля сыграют на выезде с московским «Локомотивом». «Торпедо» в этот же день проведет гостевой матч с ФК «Сочи».

Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление главного тренера подмосковных «Химок» Андрея Талалаева в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» было признано ошибочным.

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