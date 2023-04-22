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Потанин назвал провокатором Дин Лижэня за манеру игры в матче с Яном Непомнящим

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин назвал провокатором китайского гроссмейстера Дин Лижэня за его манеру игры в матче за титул чемпиона мира по шахматам против россиянина Яна Непомнящего.

«По стилю игры Лижэнь не играет, как рациональный трудяга. Он реально давит, обостряет. Я даже не знаю, кто из них больше провоцирует. Сказал бы, что Дин. Это он втянул Яна в обмен ударами. И сейчас Дин играет, как провокатор», — цитирует Потанина «Матч ТВ».

Счет после девяти партий — 5-4 в пользу Непомнящего. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 12:00 по московскому времени.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Действующим обладателем титула чемпиона мира является норвежец Магнус Карлсен. В 2021 году в матче за шахматную корону он обыграл Яна Непомнящего 7,5-3,5.

Ранее россиянин Алексей Сарана сменил спортивное гражданство. 23-летний чемпион Европы будет представлять Сербию. В феврале стало известно, что FIDE разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.

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