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Новым главным тренером «Сибири» стал канадец с российским паспортом

Немировски стал новым главным тренером «Сибири»

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TheAHL/Wikimedia

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» объявил о назначении Дэвида Немировски на пост главного тренера новосибирской команды.

Об этом сообщает официальный сайт «Сибири».

Во время игровой карьеры Немировски выступал в КХЛ за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив», петербургский СКА, московский ЦСКА, «Барыс» из Астаны и минское «Динамо».

С 2018 по 2022 год он занимал пост главного тренера нижегородского «Торпедо». Под его руководством команда трижды выходила в плей-офф КХЛ.

«Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе, главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне», — прокомментировал назначение Немировски генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

В 2001 году Немировски, который родился в канадском Торонто в семье выходцев из СССР, получил гражданство Российской Федерации.

Ранее стало известно, что иностранные игроки уфимского «Салавата Юлаева» заплатили клубу 93,8 млн рублей за расторжение контракта в марте 2022 года.

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