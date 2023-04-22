Источник: Шамиль Газизов покинет «Уфу» в конце сезона

Генеральный директор клуба Первой лиги «Уфа» Шамиль Газизов покинет команду по окончании сезона-2022/23, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По его информации, Газизов уже начал предлагать другим клубам подписать летом футболистов «Уфы» на правах свободных агентов.

При этом Газизов в разговоре с Карповым опроверг слухи о том, что команда будет жить в хостеле перед выездным матчем с калининградской «Балтикой», а также питаться за свой счет.

В декабре сообщалось, что общая задолженность футбольного клуба «Уфа» составляет 200 млн рублей. При этом порядка 100 млн – задолженность перед «Региональным фондом», который подавал на клуб иск в суд.

СМИ неоднократно сообщали о финансовых проблемах клуба и о том, что из-за этих трудностей «Уфа» может сняться с чемпионата России.

Ранее Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск московского «Спартака» и взыскал с бывшего генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова 92 млн рублей. Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.