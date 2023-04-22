Юлиан Нагельсман прокомментировал сообщения о своем отказе возглавить «Челси»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман отреагировал на сообщения прессы о том, что он якобы отказался возглавить лондонский «Челси».

«Чтобы от чего-то отказаться, нужно сначала что-то пообещать», — передает слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

17 апреля сообщалось, что «Челси» начал переговоры с Нагельсманом о назначении на пост главного тренера. Представители спортивного руководства клуба провели встречу с немецким специалистом. Представители Нагельсмана хотели выяснить, какие полномочия будет иметь специалист и как долго его рассчитывают видеть в клубе в случае назначения.

В начале апреля «Челси» уволил бывшего главного тренера Грэма Поттера из-за неудовлетворительных результатов команды. 6 апреля клуб объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост тренера до конца сезона. Специалист ранее уже возглавлял команду. Кроме того, он являлся игроком английского клуба с 2001 по 2014 год.

Ранее стало известно, что игроки «Челси» все больше недовольны происходящим в команде. Провальный сезон заставил многих членов команды в частном порядке сомневаться в своем будущем на «Стэмфорд Бридж».