«Миннесота» Капризова победила «Даллас» и вышла вперед в серии плей-офф НХЛ

В ночь на 22 апреля по московскому времени состоялся третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Матс Цуккарелло (дважды), Маркус Юханссон, Маркус Фолиньо и Райан Хартман. Российский форвард Кирилл Капризов заработал показатель полезности +2.

У «Далласа» единственную шайбу забросил Люк Гленденинг. Нападающий Евгений Дадонов провел на льду 15 минут 35 секунд и нанес за матч один бросок.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Уайлд». Четвертый матч в серии состоится 24 апреля. Начало — 1.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что две передачи российского защитника Дмитрий Орлова помогли «Бостон Брюинз» выйти вперед в серии плей-офф НХЛ против «Флориды Пантерз».

Третий матч серии завершился победой «Бостона» со счетом 4:2. Следующий матч противостояния состоится 23 апреля, начало — в 23:30.