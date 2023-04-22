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Американский экс-боец UFC пожертвует свой мозг для исследования сотрясения мозга

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Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнк Шемрок в социальных сетях сообщил о решении пожертвовать свой мозг на исследование хронической травматической энцефалопатии.

«Как cпортcмен и пожизненный защитник здоровья мозга, я рад объявить, что пожертвую cвой мозг Фонду Concussion Legacy Foundation (CLF). Я лично иcпытал на cебе поcледcтвия cотряcений мозга, и я знаю, как важно предпринимать упреждающие шаги для защиты мозга.

Пожертвовав свой мозг CLF, я надеюсь внести свой вклад в их исследования и помочь продвинуть наше понимание здоровья мозга», — написал 50-летний американец.

Шемрок за карьеру одержал 23 победы при десяти поражениях.

Ранее российского бойца Сергея Билостенного дисквалифицировали из-за запрещенных ударов в поединке с американцем Тайреллом Форчуном на Bellator 294.

Бой был завершен в первом раунде: судья дисквалифицировал россиянина из-за запрещенных ударов в затылок. Для Билостенного это был дебют в Bellator. До этого он одержал десять побед при двух поражениях.

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