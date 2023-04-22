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Аналитик НХЛ назвал главные качества российского форварда «Миннесоты» Капризова

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Известный аналитик Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Рэй Ферраро поделился мнением об игре российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он очень проворен. Если вокруг мало пространства, он находит способ в него «нырнуть». Он нацелен прямо на шайбу. Его трудно сбить с ног. Я думаю, люди неправильно представляют себе его габариты. Да, он невысокий, но не маленький. Он плотный, его очень трудно опрокинуть на лед. В его игре полно решимости, которую легко оценить со стороны», — приводит слова Ферраро The Athletic.

В первом раунда плей-офф НХЛ «Миннесота» играет с «Даллас Старз». После двух встреч счет в серии 1-1. В эти минуты проходит третья игра. После первого периода впереди «Уайлд» 1:0.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.

Около месяца россиянин пропустил из-за травмы.

Ранее бывший хоккеист «Финикс Койотис» (сейчас — «Аризона Койотис») Пол Биссонетт заявил, что арбитры НХЛ недостаточно следят за нарушениями на российских игроках.

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