Аналитик НХЛ назвал главные качества российского форварда «Миннесоты» Капризова

Известный аналитик Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Рэй Ферраро поделился мнением об игре российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он очень проворен. Если вокруг мало пространства, он находит способ в него «нырнуть». Он нацелен прямо на шайбу. Его трудно сбить с ног. Я думаю, люди неправильно представляют себе его габариты. Да, он невысокий, но не маленький. Он плотный, его очень трудно опрокинуть на лед. В его игре полно решимости, которую легко оценить со стороны», — приводит слова Ферраро The Athletic.

В первом раунда плей-офф НХЛ «Миннесота» играет с «Даллас Старз». После двух встреч счет в серии 1-1. В эти минуты проходит третья игра. После первого периода впереди «Уайлд» 1:0.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.

Около месяца россиянин пропустил из-за травмы.

Ранее бывший хоккеист «Финикс Койотис» (сейчас — «Аризона Койотис») Пол Биссонетт заявил, что арбитры НХЛ недостаточно следят за нарушениями на российских игроках.