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Российские самбисты завоевали 25 медалей на Молодежном первенстве Европы в Хайфе

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Российские самбисты завоевали 25 медалей в первый соревновательный день Молодежного первенства Европы, который проходит в израильском городе Хайфа. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

Российские юниоры 21 апреля завоевали 14 золотых медалей во всех весовых категориях у мужчин и женщин. Победителями стали Шаген Мирзоян (58 кг), Вадим Ишинтаев (64 кг), Абрацум Мовсисян (71 кг), Даниил Жалилов (79 кг), Руслан Соменко (88 кг), Андрей Аюбов (98 кг), Владислав Онищенко (+98 кг), Анна Мурашкина (50 кг), Ксения Симонова (54 кг), Яна Джумаева (59 кг), Арина Пархут (65 кг), Евгения Шевченко (72 кг), Полина Храматнева (80 кг) и Олеся Ткаченко (+80 кг).

Также в свою копилку россияне добавили семь серебряных и пять бронзовых наград.

Соревнования продлятся с 19 по 23 апреля.

Напомним, в марте 2022 года FIAS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские самбисты завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы в Хайфе.

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