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Экс-президент «Торпедо» Тукманов назвал четыре причины победной поступи «Акрона» в Кубке России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов считает, что проходу «Акрона» в финал Пути регионов Кубка России способствовал ряд факторов.

«И Калешин хорошо отработал в этих матчах. У футболистов настрой особенный на матчи против московских команд, плюс ко всему, они некоторые матчи проводили дома. Искусственное поле, возможно, не совсем привычное для большинства футболистов Премьер-лиги. Поэтому, все это вкладывается в рамки случившегося. Возможно, ко всему прочему ещё и некоторая расслабленность команд Премьер-лиги», — передает слова Тукманова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в среду «Акрон» переиграл в Жигулевске московский «Спартак» со счетом 2:1. В середине первого тайма нападающий красно-белых Кейта Бальде не смог реализовать пенальти. Затем тольяттинцы в течение пяти минут дважды поразили ворота Александра Максименко. Отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. В самой концовке встречи Томаш Тавареш смог отыграть один мяч.

На предыдущих стадиях «Акрон» обыграл «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

Ранее Ари заявил, что вылет «Спартака» из Кубка России может стать импульсом для команды.

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