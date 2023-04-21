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Форвард «Локомотива» Камано объяснил успехи команды в РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано рассказал, с чем связаны успехи «железнодорожников» в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта чемпионата команда выиграла пять матчей из шести.

«Сейчас у нашего состава неплохой прогресс, потому что мы качественно провели тренировочный сбор, хорошо подготовились. И по матчам видно, что это помогает нам на протяжении всей игры», — сказал Камано в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».

«Локомотив» поднялся на десятую строчку турнирной таблицы чемпионата. Теперь в активе клуба 28 баллов.

В следующем 24-м туре чемпионата России «железнодорожники» в выездном матче сразятся с другим столичным клубом — ЦСКА. Игра состоится 23 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» рассказал, чего ждет от матча 24-го тура Российской премьер-лиги, в котором сразятся московские «Локомотив» и ЦСКА.

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