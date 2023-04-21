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Дзюба назвал Слуцкого шарлатаном

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Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в программе «Так нельзя, ***» на YouTube-канале поделился мнением о тренере Леониде Слуцком.

«С Уэльсом игра на Евро-2016. Тогда я сразу понял, что Слуцкий – шарлатан. Как в «Рубине» на это повелись? Идиоты. И этот говорит: «Уэльс играет в пять защитников. Крайние вперед не ходят, так что все нормально». 30-я секунда – правый защитник, ***, пробежал все после, простреливает, а левый защитник с метра нам не забил. Тут два варианта: или он не готовится вообще к матчам, или Уэльс, увидев нас, говорит: все встали и побежали», — сказал Дзюба.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Сейчас «Рубин» после 27 туров располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от идущей на первом месте «Балтики» на четыре очка.

Дзюба играл под руководством Леонида Слуцкого в сборной России. Тогда команда заняла последнее место в группе на Евро-2016.

Ранее Юра Мовсисян заявил, что Дзюбе надо заканчивать конфликт с Карпиным.

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