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Форвард «Химок» Садыгов ответил Юрану: если намекал на меня, пусть скажет в лицо

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Официальный сайт ФК «Химки»

Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов рассказал, что не знает причин увольнения Сергея Юрана.

Специалист покинул «Химки» в августе 2022 года. Свое увольнение он объяснил так: «В футбольном мире знают причину. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики». 22-летний нападающий — сын Туфана Садыгова – одного из главных акционеров «Химок».

«Можно на любого подумать. Например, Аяз Гулиев у Юрана тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при Гогниеве начал часто играть? В основном на замену выходил.

Он намекал на меня? Еcли он хочет намекнуть на меня, то пуcть мне это в лицо cкажет. Еcли хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он cтарше меня, во-первых. Cложилоcь у него такое мнение — пожалуйcта, вопроcов нет.

Будет игра с «Пари НН» — если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

На данный момент Юран возглавляет «Пари Нижний Новгород».

После 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали 14 очков и занимают предпоследнее, 15-е место. «Пари НН» с 19-ю баллами расположился на 13-й строчке в турнирной таблице.

В ближайшем туре «Химки» на своем поле сыграют со столичным «Торпедо» (22 апреля), а «Пари НН» примет самарские «Крылья Советов» (23 апреля).

Ранее в «Пари НН» назвали причину увольнения тренера Артема Горлова.

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