Чен заявила, что допуск трансперсон к женским соревнованиям может привести к распаду МОК

Чемпионка мира 1995 года в тройном прыжке, комментатор Иоланда Чен заявила, что допуск трансперсон к соревнованиям среди женщин может иметь губительные последствия для Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК придется решаться на какие-то ответные действия. Потому что они окажутся в очень неприятной ситуации, когда начнутся бойкоты и протесты. Это может привести к созданию отдельного женского олимпийского комитета. Поэтому членам МОК придется с этим уживаться, бороться, а иначе это приведет к распаду организации», — передает слова Чен RT.

20 апреля Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности.

После решения USAAS участникам соревнований под эгидой организации не нужно будет предоставлять доказательства прохождения гормональной терапии или хирургического вмешательства.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) толкает российских спортсменов на предательство Родины, принуждая их следовать критериям допуска к международным соревнованиям.