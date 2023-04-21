Определились все участники полуфинала Лиги Европы

Определились все участники полуфинала футбольной Лиги Европы.

Ими стали итальянские «Ювентус» и «Рома», испанская «Севилья» и немецкий «Байер».

На стадии четвертьфинала «Ювентус» одержал победу над португальским «Спортингом» по сумме двух матчей с общим счетом 2:1. «Рома» была сильнее нидерландского «Фейеноорда» — 4:2.

«Севилья» выбила из розыгрыша еврокубка английский «Манчестер Юнайтед». Первая встреча завершилась с результатом 2:2, а в ответной игре испанская команда разгромила «МЮ» (3:0), обеспечив себе выход в следующий раунд.

«Байер» с общим счетом 5:2 по сумме двух матчей нанес поражение бельгийскому «Юниону».

В полуфинале Лиги Европы «Ювентус» встретится с «Севильей», а «Рома» сыграет с леверкузенским «Байером». Матчи пройдут 11 и 18 мая.

Финал турнира состоится 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

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