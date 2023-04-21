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Озбилиз объяснил, почему у Карпина высокие шансы на работу в Испании

Озбилиз заявил, что Карпин может продолжить тренерскую карьеру в Испании

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» Арас Озбилиз заявил, что у главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» и сборной России по футболу Валерия Карпина есть хорошие возможности продолжить карьеру в Испании.

«У Карпина еще есть шанс тренировать в Европе. У него же есть испанский язык, он говорит на нем. Важно, хочет он сам этого или нет. В условной испанской лиге? Да, тем более он играл в этой стране», — передает слова Озбилиза «Спорт-Экспресс».

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на национальной команде, после чего покинул клуб.

В марте 2022 года тренер объявил о возвращении в «Ростов» после того, как национальную команду России отстранили от участия в международных турнирах.

Ранее в пресс-службе Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) ответили на вопрос, когда национальная команда России сможет принять участие в турнире под эгидой организации.

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