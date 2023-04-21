Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок НХЛ Биссоннетт упрекнул судей в жестком отношении к российским хоккеистам

С призывом к арбитрам внимательнее относиться к нарушениям правил против российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обратился экс-игрок «Финикс Койотис» Пол Биссоннетт. По его словам, особое внимание стоило бы уделить игре против форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Россиянина удалили за драку в конце второго матча серии плей-офф с «Далласом» (3:7). При этом в игре накануне россиянина били клюшкой по спине, однако судьи не обращали внимание на эти нарушения, напоминает Общественная служба новостей.

«К Кириллу Капризову, как к суперзвезде из России, не относятся в НХЛ так, как Коннору Макдэвиду, или Сидни Кросби. <…> На суперзвездах из России не дают удалений, как на других звездах», – обратил внимание Биссоннетт в подкасте Spittin' Chiclets.

В то же время собеседник, бывший хоккеист «Сочи» Райан Уитни заметил, что судьям стоит оберегать Капризова и не позволять «просто так бить несколько раз подряд по ребрам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях