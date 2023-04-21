Экс-игрок НХЛ Биссоннетт упрекнул судей в жестком отношении к российским хоккеистам

С призывом к арбитрам внимательнее относиться к нарушениям правил против российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обратился экс-игрок «Финикс Койотис» Пол Биссоннетт. По его словам, особое внимание стоило бы уделить игре против форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Россиянина удалили за драку в конце второго матча серии плей-офф с «Далласом» (3:7). При этом в игре накануне россиянина били клюшкой по спине, однако судьи не обращали внимание на эти нарушения, напоминает Общественная служба новостей.

«К Кириллу Капризову, как к суперзвезде из России, не относятся в НХЛ так, как Коннору Макдэвиду, или Сидни Кросби. <…> На суперзвездах из России не дают удалений, как на других звездах», – обратил внимание Биссоннетт в подкасте Spittin' Chiclets.

В то же время собеседник, бывший хоккеист «Сочи» Райан Уитни заметил, что судьям стоит оберегать Капризова и не позволять «просто так бить несколько раз подряд по ребрам».