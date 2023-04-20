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«Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги Европы

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Dave Thompson/AP

Испанская «Севилья» на своем поле встречалась с английским «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла арене «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голами отметились Юссеф Эн-Несири (8-я и 81-я минуты) и Луак Баде (47-я). На 40-й минуте арбитр не засчитал гол полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса после просмотра VAR. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч между этими командами проходил в Манчестере и завершился ничьей со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч испанцы выходят в полуфинал турнира.

На предыдущей стадии «МЮ» по сумме двух встреч прошел другой испанский клуб «Бетис», а «Севилья» — турецкий «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что туринскому «Ювентусу» временно вернули 15 очков в чемпионате Италии после частично принятой апелляции.

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