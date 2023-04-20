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Карвальо: Гинер отклонил предложения «Сити» и «Интера», предложив мне больше денег

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ПФК ЦСКА Москва/VK

Бразильский экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, что мог оказаться в европейском топ-клубе и объяснил, почему решил остаться в армейском клубе.

«Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег», — приводит слова бразильца Sport24.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе красно-синих он дважды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок России, а также завоевал четыре Кубка страны и стал обладателем Кубка УЕФА.

25 марта 40-летний бразилец сыграл за ЦСКА в товарищеском матче против любительской команды 2Drots (1:2).

Ранее сообщалось, что чистый убыток ЦСКА по итогам прошлого года составил 1,17 млрд рублей.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертую строчку, имея в своем активе 44 очка за семь туров до финиша чемпионата.

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