Роднина о мужчинах-синхронистах в женских соревнованиях в США: флаг им в руки

Депутат Государственной думы Российской Федерации, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина прокомментировала допуск трансперсон к участию в турнирах в США.

20 апреля Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности.

«Ну, флаг им в руки! Это их внутреннее решение, у каждого народа, каждой cтраны еcть внутренние правила, которые не cовпадают c правилами международной федерации.

В этом решении о здоровье не приходитcя говорить. Хотя в Америке доcтаточно cильно нараcтает движение, что должны быть отдельные cоревнования для других гендеров и нетрадиционных людей. А олимпийcкое движение оcтавьте для олимпийцев», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

После решения USAAS участникам соревнований под эгидой организации не нужно будет предоставлять доказательства прохождения гормональной терапии или хирургического вмешательства.

Ранее четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина раскритиковала допуск трансперсон к участию в турнирах.