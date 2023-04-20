Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы в Хайфе

Российские самбисты завоевали восемь золотых наград во второй соревновательный день на чемпионате Европы, который проходит в израильском городе Хайфа. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Соревнования продлятся с 19 по 23 апреля.

По итогам второго дня соревнований были определены победители в десяти весовых категориях. Российские спортсмены побеждали в категориях: Маргарита Барнева (женщины, 54 кг), Екатерина Оноприенко (женщины, 65 кг), Алена Прокопенко (женщины, 80 кг), Владимир Гладких (мужчины, 58 кг), Али Турсунов (мужчины, 71 кг), Павел Пантелеев (мужчины, боевое самбо, 64 кг), Асланбек Кодзаев (мужчины, боевое самбо, 79 кг).

Бронзовые награды завоевали Виктор Немков (боевое самбо, 98 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг).

Напомним, в марте 2022 года FIAS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Украина потребовала от Израиля отменить ЧЕ-2023 по самбо из-за участия россиян.