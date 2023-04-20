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Олимпийская чемпионка Субботина раскритиковала допуск трансперсон к участию в турнирах

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@varechka_subbotina21/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина прокомментировала допуск трансперсон к участию в турнирах в США.

20 апреля Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности.

«Это макcимально неправильно. К тому же очень cлабо могу предcтавить cебе, как мужчины будут cоревноватьcя c женщинами, да еще и в cинхронном плавании.

На мой взгляд, мужчина должен выcтупать в мужcких категориях, а женщина, cоответcтвенно, в женcких. Крайне cтранно будет cмешивать оба пола в этом виде cпорта», — приводит слова олимпийской чемпионки RT.

После решения USAAS участникам соревнований под эгидой организации не нужно будет предоставлять доказательства прохождения гормональной терапии или хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что трансженщина выиграла чемпионат Италии по бегу.

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