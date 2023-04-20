Мовсисян считает, что Дзюбе надо заканчивать конфликт с Карпиным: Артем уже не маленький ребенок

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян высказался о взаимоотношениях между нападающим Артемом Дзюбой и тренером Валерием Карпиным.

«Ну да, тогда у них не очень хорошие отношения были. И до сих пор так?

Дзюбе надо заканчивать с этим. Пусть просто играет и концентрируется на футболе. Не знаю, какая у них тема с Карпиным, но не надо это развивать. Артем уже не маленький ребенок, не молодой игрок», — передает слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Конфликт между Дзюбой и Карпиным длится еще со времен, когда оба трудились в московском «Спартаке».

После того как Валерий Карпин возглавил сборную России, Дзюба в нее не вызывался. Сейчас в национальной команде акцент делается на игроков не старше 30 лет.

В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в шести матчах. В последнем туре в игре против «Оренбурга» нападающий оформил ассистентский хет-трик.

Ранее арбитр Игорь Егоров высказался о высокой результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.