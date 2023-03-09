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Экс-игрок сборной Англии Оуэн: «ПСЖ» должен разорвать весь свой проект и начать с нуля

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Global Look Press

Бывший футболист национальной команды Англии Оуэн Харгривз считает, что «Пари Сен-Жермен» должен провести глобальную перестройку. Его слова передает Daily Mail.

Накануне парижане потерпели поражение от «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче немецкая команда забила один безответный мяч, а в ответной игре «Бавария» победила со счетом 2:0.

«ПСЖ» должен разорвать весь свой проект и начать с нуля. У них лучший молодой кадровый резерв в мире. Они способны выиграть Лигу 1 с этими молодыми французскими игроками. Добавьте одну или двух суперзвезд, чтобы помочь парням. В их команде почти нет молодых французов, это смешно, — сказал Харгривз.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в парижском клубе после вылета команды из Лиги чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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