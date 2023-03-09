Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Виннипег» в матче НХЛ

Закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». Встреча, которая прошла на стадионе «Канада Лайф Центр», завершилась победой «Миннесоты» со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Маркус Фолиньо, Фредерик Годро, Райан Хартман и Мэйсон Шоу. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал одну результативную передачу.

За «Виннипег» забили Логан Стэнли и Нино Нидеррайтер.

Таким образом, «Миннесота» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 81 очко в 65 матчах. «Виннипег» занимает восьмое место за Западе, имея в активе 75 баллов после 65 проведенных встреч.

12 марта «Миннесота» встретится «Сан-Хосе Шаркс». В этот день «Виннипег» проведет матч с «Флоридой Пантерз».

Ранее «Миннесота Уайлд» в серии буллитов проиграла «Калгари Флэймз».