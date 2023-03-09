Защитник «Чикаго» Зайцев ответил, что для него изменилось после переезда из Канады в США

Защитник «Чикаго Блэкхокс» Никита Зайцев ответил на вопрос, что для него изменилось после переезда из Канады в США. Его слова передает «Матч ТВ».

Напомним, россиянин был обменян в «Чикаго» из «Оттавы Сенаторз».

«Что изменилось в жизни при переезде в Америку? Много чего. Начнем с того, что Канада и США — это разные страны. Да и «Чикаго» — абсолютно новая команда… Если честно, мне нужна еще пара недель, чтобы вообще все осознать. В США пониже налоги. Значит, будет больше денег — это хорошо», — сказал Зайцев.

В нынешнем сезоне 31-летний Зайцев провел 31 матч, в которых отдал пять голевых передач.

Зайцев — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Он выступал в России за «Крылья Советов», «Сибирь» и московский ЦСКА. В мае 2016 года он подписал контракт новичка с «Торонто», который в 2019-м году продлил уже на семь лет на сумму $31,5 млн. Летом того же года «Торонто» обменял его в «Оттаву», договор с которой был рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее Зайцев заявил, что не собирается возвращаться в КХЛ.