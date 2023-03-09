Защитник «Чикаго» Зайцев заявил, что не собирается возвращаться в КХЛ

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Никита Зайцев заявил, что не собирается возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Перейти в клуб КХЛ? Нет, пока таких мыслей нет. Я играю здесь, в НХЛ. Слежу ли за плей-офф Кубка Гагарина? Честно говоря, нет. Сейчас у меня много чего происходит. Поэтому мысли заняты другим», — сказал Зайцев.

В нынешнем сезоне 31-летний Зайцев провел 31 матч, в которых отдал пять голевых передач.

Зайцев — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Он выступал в России за «Крылья Советов», «Сибирь» и московский ЦСКА. В мае 2016 года он подписал контракт новичка с «Торонто», который в 2019-м году продлил уже на семь лет на сумму $31,5 млн. Летом того же года «Торонто» обменял его в «Оттаву», договор с которой был рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее «Оттава Сенаторз» обменяла Никиту Зайцева в «Чикаго Блэкхоукс».