Месси не может забить в ворота «Баварии» с 2015 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не смог отметиться результативными действиями в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

Таким образом, аргентинец не отмечался результативными действиями в матчах против мюнхенской команды с сезона-2014/2015. Тогда Месси, будучи игроком «Барселоны», дважды забил в ворота «Баварии» в матче Лиги чемпионов. Также в том матче он сделал голевую передачу.

Напомним, в первом матче немецкая команда забила один безответный мяч в ворота «ПСЖ», а в ответной игре «Бавария» победила со счетом 2:0.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» впервые в истории не провел ни одного сухого матча в Лиге чемпионов.