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Тренер сборной Аргентины Скалони назвал самый тяжелый матч на ЧМ в Катаре

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Carl Recine/Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что для его команды матч 1/8 финала с Австралией был самым сложным на чемпионате мира в Катаре (2:0). Его слова передает TyC Sports.

«Самый сложный матч был с Австралией. Им нечего было терять. Аргентина должна пройти квалификацию на следующий чемпионат мира, хотя пока ничего не произошло. Я думаю, что это исторический момент, чтобы сыграть на ЧМ, который пройдет недалеко от дома. Мы чувствуем поддержку всех», — сказал Скалони.

Аргентина в финале чемпионата мира в Катаре обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси подарил одноклубникам и сотрудникам 35 золотых смартфонов iPhone 14 Pro.

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