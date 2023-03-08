Сафонов не считает спонтанным решение Карпина вызвать в сборную Головина и Миранчука

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что не считает спонтанным решением вызов в сборную России по футболу на мартовский сбор игроков зарубежных клубов Александра Головина и Алексея Миранчука.

Головин, выступающий во французской Лиге 1 за «Монако», и Миранчук, который играет за итальянский «Торино», включены расширенный состав национальной команды решением тренерского штаба сборной во главе с Валерием Карпиным.

«Думаю, Карпин обговорил с ними вызов заранее. И с их клубами. Давно не вызывались — нужно, чтобы с ребятами был личный контакт, а не по скайпу, поговорить, узнать настроение. Сейчас все равно в европейских чемпионатах перерыв на игры сборной», — сказал Сафонов «Советскому спорту».

Российский футбольный союз ранее объявил, что 23 марта в Тегеране состоится товарищеская игра между сборными Ирана и России. СМИ также сообщали о том, что 27 марта российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Ирака — на стадионе «Фишт» в Сочи.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы «Монако» побороться за второе место в чемпионате Франции с учетом того, что «ПСЖ» практически наверняка выиграет первенство.