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Губерниев отреагировал на намерение Тарасовой создать YouTube-шоу: будем вместе зажигать!

Губерниев хочет вместе с Тарасовой создавать шоу на YouTube

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на намерение заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой создать свое шоу на YouTube.

«Безусловно, Татьяна Тарасова смогла бы вести шоу на своем канале. С огромным удовольствием буду работать вместе с ней в одном кадре, если она меня позовет. Нам с ней подвластен любой формат шоу. Будем вместе зажигать!» — приводит слова Губерниева Sport24.

Тарасова выступала до 19 лет, однако была вынуждена завершить карьеру из-за травмы, после чего начала тренерскую деятельность. Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

Ранее фигуристка Аделина Сотникова призналась в личном блоге, что «провалила миссию» по похудению после родов. Спортсменка планировала за два месяца «избавиться от десяти лишних килограммов».

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