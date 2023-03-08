Легенда «Аякса» выступил в защиту нападающего «Спартака» Промеса

Легендарный игрок амстердамского «Аякса» Шак Сварт поделился впечатлениями от игры нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Слежу за Промесом. Он отличный игрок, когда в форме! 100%. У него хорошо получалось в Голландии, он успешен в России. Гениальный игрок!

Обидно, что вокруг него сейчас столько слухов. Это хороший человек. Промес всегда со всеми разговаривал, был очень дружелюбным в «Аяксе», — сообщил Сварт «Спорт-Экспрессу».

84-летний Сварт на протяжении всей карьеры выступал за «Аякс». На его счету 603 матча в составе амстердамского клуба.

Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Летом прошлого года его обязали выплатить компенсацию пострадавшему. В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

Также футболиста подозревают в передаче €250 тыс. торговцу наркотиками, у которого украли 400 кг кокаина.

Ранее бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил включение в расширенный список сборной России на мартовский сбор десяти игроков красно-белых.