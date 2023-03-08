Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Торпедо» переиграло «Динамо» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Западной конференции нижегородское «Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо».

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» в присутствии 10 193 зрителей и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

В составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Эрик О'Делл, Дмитрий Рашевский и Джордан Вил, оформивший дубль.

У нижегородской команды отличились Максим Федотов, Антон Сизов и Сергей Гончарук, поразивший ворота соперников дважды.

Победная шайба на счету белорусского нападающего Даниила Бокуна.

После этой игры счет в серии стал равным — 2:2.

Пятая игра серии пройдет 10 марта в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Северсталь» со счетом 9:3 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть