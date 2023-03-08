Масалитин о матче «Бавария» — «ПСЖ»: Месси и Мбаппе в одиночку могут решить исход матча

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и французским «ПСЖ».

«Счет 1:0 ни о чем не говорит. У «ПСЖ» хорошая команда. Неймар получил травму, но чемпионат мира показал, что Месси и Мбаппе могут в одиночку решить исход любого матча. Когда играют такие гранды, счет 1:0 не является весомым преимуществом», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Напомним, 8 марта «Бавария» сыграет в ответном поединке с французским «ПСЖ». Первый матч, состоявшийся в Париже, завершился победой «Баварии» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман. Ответная встреча пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» идет на первом месте, набрав 49 очков. «ПСЖ» занимает первую строчку в чемпионате Франции, имея в активе 63 очка.

Ранее председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос, хотел ли он, чтобы в его команде играли футболисты уровня Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.