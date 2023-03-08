Гладилин считает, что у «ПСЖ» хорошие шансы пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «ПСЖ» может пройти мюнхенскую «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» будет играть на победу. У них собраны футболисты высокого класса. Такие команды не смущает фактор чужого поля. В этом матче будет важна подготовка и мотивация парижан. Вполне вероятно, что они могут пройти «Баварию», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Первый матч, состоявшийся в Париже, завершился победой «Баварии» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман. Ответная встреча пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» идет на первом месте, набрав 49 очков. «ПСЖ» занимает первую строчку в чемпионате Франции, имея в активе 63 очка.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся мюнхенская «Бавария» и парижский «ПСЖ».