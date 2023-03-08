Ирландский боец Гэрри: Конор вдохновил всю Ирландию выступать в MMA

Ирландский боец Иэн Гэрри рассказал, что в юношеском возрасти его вдохновлял Конор Макгрегор, передает MMA News.

«Конор вдохновил всю Ирландию. Все хотели выступать в ММА. Когда он был на пике — это было нечто. А я из первого поколения тех, кто проникся UFC благодаря ему», — сазал Гэрри.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от поединка между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.