Булыкин о травме Неймара: может, для кого-то представится шанс

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился размышлениями о травме бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара.

Неймар из-за травмы пропустит остаток нынешнего сезона. На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев.

«Конечно, это потеря. Но я думаю, что там есть, кем заменить. В «ПСЖ» лучшие футболисты мира собраны. Они там разберутся, кого и как заменить. Может, для кого-то даже представится шанс, и этот игрок будет более мотивирован и лучше сыграет», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Неймар травмировался 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

8 марта «ПСЖ» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал травму бразильского нападающего парижан Неймара, из-за которой тот пропустит остаток сезона.