Булыкин рассказал, как победы в Лиге чемпионов могут помочь «Челси» в АПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как победы в Лиге чемпионов могут помочь лондонскому «Челси» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Эти турниры различаются. Футболисты готовятся по-разному к разным турнирам. Понятное дело, что в Лиге чемпионов это совершенно другой настрой, всего лишь пару игр. И там точно нет времени что-то исправлять. Все это понимают и будут готовиться по максимуму.

А чемпионат… Я думаю, что эти победы в Лиге чемпионов могут принести хорошие эмоции и психологически помочь «Челси» в чемпионате наладить свою игру и наладить турнирное положение», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Ответная встреча «Челси» и «Боруссии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой английской команды со счетом 2:0. Напомним, первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «синие» вышли в четвертьфинал турнира.

В турнирной таблица АПЛ «Челси» после 25 игр идет на десятом месте, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик второй матч подряд провел в запасе «синих». Полузащитник пропустил ответную игру против дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.